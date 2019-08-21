Политика

США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрдГазета.Ru вчера в 18:33

Американский Госдеп проинформировал о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд, передает ТАСС. По словам представителя Госдепа, это решение принято в рамках программы иностранной военной помощи.
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