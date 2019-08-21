Политика
США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрдГазета.Ru вчера в 18:33
Американский Госдеп проинформировал о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд, передает ТАСС. По словам представителя Госдепа, это решение принято в рамках программы иностранной военной помощи.
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США проигнорировали протесты КНР на поставку истребителей F-16 Тайваню
Московский Комсомолецвчера в 18:27
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:32, Ашберн
Происшествия
35 пассажиров рейса Мадрид - Маврикий пострадали из-за турбулентности
35 пассажиров самолета, севшего в аэропорту испанской столицы, получили травмы из-за турбулентности во время полета.
Обновлено в 03:00
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Авто
В России ожидается резкий рост цен на автомобили
Стало известно, что крупные автопроизводители готовятся повысить стоимость машин уже с 2020 года.
Обновлено в 00:52
Игры
Консоль PlayStation 5 Dev Kit выглядит крайне футуристично
Обновлено вчера в 16:51
Кино
Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой
Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Пепе хочет выиграть Лигу Европы с «Арсеналом»
Идея состоит в том, чтобы выиграть Лигу Европы и добиться большего успеха, чем в прошлом сезоне.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске
Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске.
Обновлено в 02:45
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний»
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Обновлено в 02:59
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Общество
В российских школах ограничат использование телефонов
Рекомендации разослали в регионы. В школах предложили ограничить использование телефонов не только детьми, но также педагогами и родителями.
Обновлено 19 августа в 02:59
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
"Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.
Обновлено в 02:26
Кино
Человек-паук исчезнет из киновселенной Marvel
Президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука.
Обновлено в 02:45
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48
Финансы
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Армия и оружие
В России создают новый компактный пистолет для спецслужб
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая перестрелка
Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком.
Обновлено в 02:39
Технологии
Libra проходит антимонопольный контроль регуляторами Евросоюза
Антимонопольные органы Евросоюза изучают проект соцсети Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 14:58