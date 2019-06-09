Экономика
США поддержали идею соглашения о налогообложении цифровых корпорацийТАСС вчера в 03:54
США озабочены решением Франции и Великобритании выработать собственное законодательство, регулирующее налогообложение цифровых компаний, однако в целом согласны с идеей составления международного соглашения на этот счет.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
Обновлено в 08:42
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Автоспорт
На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе
После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
Обновлено в 12:29
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России отменили
Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала «Южный» мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
5-летняя Лиза Галкина в ластах поплавала с братиком в бассейне
5-летние двойняшки Лиза и Гарри Галкины уверенно держатся на воде.
Обновлено в 07:21
Общество
Британские власти задумали купить дом Скрипаля
Бывший дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери может быть приобретен местными властями.
Обновлено в 11:55
Гаджеты
Эксперты выбрали лучшие камеры смартфонов на Android и IOS
Источник фото: apple.com - Apple Inc. Среди iOS устройств аналитики выделили iPhone XS, который качественно снимает видео.
Обновлено в 07:48
Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Тульской области загорелся торговый центр
Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Футбол
Тренер ЦСКА считает, что Чалову ещё рано переходить в европейский клуб
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о возможном переходе нападающего Фёдора Чалова в одну из европейских команд.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Политика
Порошенко запутался в обвинениях в адрес России
Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания
Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.
Обновлено в 11:09
Общество
В России ужесточили наказание за воровство электричества
В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:30
Хоккей
Панарин будет получать $11 млн, сообщает Columbus Dispatch
По информации журналиста Columbus Dispatch Брайан Хеджер, согласно новому соглашению, оклад хоккеиста может составлять до $11 млн.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Здоровье
В Институте Азии и Африки МГУ введен карантин из-за кори
Карантин из-за кори у сотрудника введен в Институте Азии и Африки МГУ.
Обновлено в 11:51
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Политика
Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что партия "Слуга народа" сможет "нокаутировать" старую систему власти.
Обновлено в 07:20
Общество
Волгоградский гидроузел добавит Астраханской области немного воды
Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек
Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Общество
Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы
Российский продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров
Обновлено в 12:05
Гаджеты
Утечка: AMD Ryzen 9 3950X — первый в мире 16-ядерный игровой процессор
Вместе с утечкой о характеристиках новой карты Radeon RX 5700 XT подоспела свежая информация и о новеньком CPU AMD Ryzen 9 3950X.
Обновлено в 12:47
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Обновлено в 12:07