Экономика

США поддержали идею соглашения о налогообложении цифровых корпорацийТАСС вчера в 03:54

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США озабочены решением Франции и Великобритании выработать собственное законодательство, регулирующее налогообложение цифровых компаний, однако в целом согласны с идеей составления международного соглашения на этот счет.
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