Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400Вести.Ru 17:35

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
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Bloomberg: США на следующей неделе объявят о введении санкций против Турции

ТАСС17:44

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

Вести.Ru17:35

СМИ узнали о планах США объявить о санкциях против Турции из-за С-400

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Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400

РБК17:10

США на следующей неделе объявят о санкциях против Турции за покупку С-400

Интерфакс17:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
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