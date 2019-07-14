США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

Авто Вертолет «Ансат» в стиле Aurus впервые покажут на МАКС-2019 Холдинг «Вертолеты России» совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом разработали дизайн-проект салона вертолета «Ансат», выполненный в стилистике бренда Aurus.

Политика Слуцкий оценил перспективы улучшения отношений России и Грузии «Думаю, что мало-помалу отношения будут восстанавливаться, это вряд ли произойдёт при нынешнем руководстве Грузии», — сказал Слуцкий в беседе с RT.

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Технологии В поле света: фермерские угодья смогут вырабатывать энергию Идею планируется реализовать с помощью установки батарей на специальных мачтах — они не будут мешать выращиванию растений и проезду техники, при этом давая возможность получать 1,5 МВт энергии с 1 га земли.

Кино Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Наука Углеродные нанотрубки смогли превратить тепло в свет Пленки из нанотрубок оказались проводниками, которые поглощают отработанное тепло и превращают его в узкополосные фотоны.

Кино Элизабет Бэнкс снимет новую версию «Флинстоунов» Режиссер и актриса Элизабет Бэнкс взялась за съемки ремейка «Флинстоунов».

Здоровье Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.

Шоу-бизнес Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".

Политика Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Политика Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.

Происшествия На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».

Шоу-бизнес Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера После расставания Купера и Шейк поклонники модели стали оставлять в сети оскорбления в адрес разлучницы Леди Гаги.

Здоровье Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот В ближайшие десятилетия населению Земли придется серьезно пересмотреть свои подходы к питанию: резко сократить потребление сахара, молока и мяса в пользу пищи растительного происхождения.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.