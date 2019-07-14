Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400Вести.Ru 17:35

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
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Bloomberg: США на следующей неделе объявят о введении санкций против Турции

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США на следующей неделе объявят о санкциях против Турции за покупку С-400

Интерфакс17:00
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