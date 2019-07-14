Политика
США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400Вести.Ru вчера в 17:35
США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
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Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова вновь сменила имидж
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
Когда впервые выстрелила знаменитая «Катюша»
78 лет назад, 14 июля 1941 года, впервые в бою была применена мобильная многозарядная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Катюша».
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Жена Овечкина выложила фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист сборной России Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская продолжают свой отдых в Италии.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
В Италии экс-бойца ВСУ приговорили к 24 годам тюрьмы
Обновлено 12 июля в 13:16
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину
Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено вчера в 16:13
Транспорт
В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое
Число жилых домов, подтопленных в результате наводнения в Иркутской области, за сутки сократилось вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Пикап Ford F-150 можно купить в ретро-стиле
Модернизацией авто занимались инженеры из дилерского центра Ford Работники дилерского салона американского бренда Ford в штате Огайо представили полноразмерный грузовик Ford F-150, выглядящий в точности так, как и многие автомобили в США 1970-х и 1980-х годов.
Обновлено 12 июля в 23:48
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Власти Хайкоу принимают активные меры по сохранению экологии города
Как передает "Хайнань жибао", "власти города принимают целый комплекс мер".
Обновлено 11 июля в 23:02
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено вчера в 10:43
Общество
Конюхов планирует поднять со дна моря и захоронить в России останки адмирала Макарова
Обновлено в 00:08
Политика
Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине
16 июня глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за последние пять лет — период, когда у власти находился Порошенко — рост цен на газ составил 1090%, стоимость тепла выросла на 1225%, а коммунальные платежи — на 740%.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Игры
В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony
В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Космос
NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Обновлено вчера в 22:36
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 03:19
Общество
Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов
Львы Выгодные сделки ожидают Львов.
Обновлено 11 июля в 18:00
Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детей
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса
Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49