Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400Вести.Ru вчера в 17:35

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
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США вводят санкции против Турции из-за российских С-400

Газета.Ruвчера в 17:12

Bloomberg: США на следующей неделе объявят о введении санкций против Турции

ТАССвчера в 17:44

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

Вести.Ruвчера в 17:35

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РБКвчера в 17:10

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РИА Новостивчера в 16:49

СМИ узнали о планах США объявить о санкциях против Турции из-за С-400

RT на русскомвчера в 17:26
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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