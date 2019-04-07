Армия и оружие
США объявили о выводе своих военных из ЛивииРБК 06:13
Американские военные указали, что США продолжают внимательно следить за ситуацией. При этом командующий силами морской пехоты в Африке Томас Вальдхаузер назвал положение в стране «сложным и непредсказуемым». Также американские военные заявили, что продолжат поддерживать народ и правительство Ливии.
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Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии
Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Политика
Порошенко позвал Зеленского на дебаты 14 апреля
Действующий президент Укрраины пригласил зрителей и все телеканалы 14 апреля на стадион "Олимпийский", где состоятся его предвыборные дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетит Саудовскую Аравию
По приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия генерала Файяда бен Хамеда Аль Роваили, первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 6 апреля отправится с официальным визитом в эту страну.
Обновлено 05 апреля в 11:31
Шоу-бизнес
Волочкова после Собчак пригласила в гости Малахова
Танцовщица Анастасия Волочкова пригласила в дом телеведущую Ксению Собчак и ответила на ее вопросы.
Обновлено в 09:56
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Общество
В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек
Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
Обновлено в 11:04
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» 1987 года
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено в 09:33
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30
Политика
Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров
Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального смартфона в мире»
Обновлено в 05:14
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Футбол
Что сказал Селихов после замены в дерби? Видео «Спартака» о матче с ЦСКА
"Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео о матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2). В ролике представлены основные моменты игры, включая замену голкипера Александра Селихова.
Обновлено в 12:28
Политика
Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области
Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Хоккей
НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок
Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля
Обновлено в 11:31