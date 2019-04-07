Армия и оружие

США объявили о выводе своих военных из ЛивииРБК 06:13

Американские военные указали, что США продолжают внимательно следить за ситуацией. При этом командующий силами морской пехоты в Африке Томас Вальдхаузер назвал положение в стране «сложным и непредсказуемым». Также американские военные заявили, что продолжат поддерживать народ и правительство Ливии.
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США временно передислоцировали контингент из Ливии

ТАСС07:36

США передислоцировали контингент в Ливии из соображений безопасности

Коммерсантъ07:34

Опубликовано видео передислокации американских войск в Ливии

РИА Новости08:07

США временно вывели военный контингент из Ливии

RT на русском07:09

США временно вывели солдат из Ливии

Газета.Ru08:33

США вывели свои войска из Ливии из соображений безопасности

Известия06:31

США объявили о выводе своих военных из Ливии

РБК06:13
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Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
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Армия и оружие

ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

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Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

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Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
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Китайская модель устроила по-настоящему горячий, но скромный и выдержанный фотосет с тюнингованной Lada 4x4, чем привлекла внимание общественности к этому транспорту.
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В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР

В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
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С 7 апреля российские автошколы и ГИБДД обязаны будут согласовывать между собой обучающие программы.
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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
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