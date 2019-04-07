США объявили о выводе своих военных из ЛивииРБК 06:13

Американские военные указали, что США продолжают внимательно следить за ситуацией. При этом командующий силами морской пехоты в Африке Томас Вальдхаузер назвал положение в стране «сложным и непредсказуемым». Также американские военные заявили, что продолжат поддерживать народ и правительство Ливии.

США объявили о выводе своих военных из Ливии

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