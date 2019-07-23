Политика

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского проливаИнтерфакс 20:34

Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.
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