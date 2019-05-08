Политика

США объявили о повышении пошлин на китайские товарыНТВ 12:24

Трамп объявил об этих планах несколько дней назад, но рынки до последнего надеялись что Пекин и Вашингтон все-таки договорятся. Вашингтон объявил, что повышает с 10% до 25% пошлины на китайские товары, накануне визита в США на торговые переговоры вице-премьера КНР Лю Хэ.
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США повысили пошлины на ряд товаров из Китая

Телеканал 360°19:19

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

РИА Новости09:33

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%

RT на русском15:36

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Вести.Финанс12:39

США с 10 мая повышают пошлины на китайские товары до 25%

Российская газета10:37

Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за повышения пошлин США

Коммерсантъ15:57

Пошлины на импорт электроники из Китая в США повысятся в 2,5 раза

iXBT.comвчера в 08:26
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Происшествия

В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара

Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате возгорания в Нью-Йорке.
Обновлено в 19:15
Общество

Парад Победы покажут на экранах в поездах московского метро

Обновлено в 14:01
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России

Обновлено в 19:59
Экономика

Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России

Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19
Политика

Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая

Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Спорт

Кадыров заявил о проблемах в футболе после суда над Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 20:37
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Кино

Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»

Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
Обновлено в 16:41
Политика

Суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны Темера

Бразильский суд принял решение о повторном аресте бывшего президента страны Мишела Темера, который подозревается в коррупции.
Обновлено в 19:31
Происшествия

Туристы погибли под лавиной на Алтае

На Алтае в результате схода лавины погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:50
Космос

Белый НЛО терроризирует Европу: Пришельцы заставили Словакию отменить запуск АЭС – уфологи

Страна приняла решение отменить запуск вплоть до ноября 2019 или даже до марта 2020 года.
Обновлено вчера в 09:12
Наука

Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают

Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено в 00:11
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Обновлено в 13:03
Политика

Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено в 02:19
Политика

Депутат оценил состояние украинских МиГ-29 в Крыму

После 2014 года в Крыму осталось несколько десятков украинских кораблей и около десяти МиГ-29. Истребители находятся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено в 01:33
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 19:22
Армия и оружие

Президент назначил нового главкома ВМФ

Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Софья Каштанова с сыном возвращается из Мексики в Россию

31-летняя актриса рожала в Мексике, где живет ее мать. Теперь же знаменитость рассказала, что возвращается с маленьким сыном домой.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Видео: кит-белуха вернул туристке упавший в море iPhone

Обновлено в 21:53
Политика

Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языка

Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой метод кнута.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие

САА освободила от террористов Кафр-Набуду на севере Хамы

Сирийская арабская армия (САА) освободила город Кафр-Набуда на северо-западе провинции Хама от террористов.
Обновлено в 11:19
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

У дочек Алены Хмельницкой появился братик

Дочь Алены Ксюша и вовсе очень гордится, что у нее теперь появился старший братик.
Обновлено в 02:33
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
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