Политика
США объявили о повышении пошлин на китайские товарыНТВ вчера в 12:24
Трамп объявил об этих планах несколько дней назад, но рынки до последнего надеялись что Пекин и Вашингтон все-таки договорятся. Вашингтон объявил, что повышает с 10% до 25% пошлины на китайские товары, накануне визита в США на торговые переговоры вице-премьера КНР Лю Хэ.
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Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Политика
В Киеве началась акция «Бессмертный полк»
Шествие "Бессмертного полка" началось в Киеве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 03:52
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Технологии
В WhatsApp появится платежный сервис
Компания рассчитывает, что услугами платежного сервиса WhatsApp в первую очередь будут пользоваться жители тех стран, где приложение наиболее популярно.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорах
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» на торговых переговорах с Вашингтоном.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Обновлено в 03:22
Спорт
Итальянские волейболистки сделали фото топлесс с чемпионским кубком
Позднее блокирующая команды Йоланна Волош сделала отдельную фотографию с трофеем, на которой она была полностью раздета.
Обновлено в 03:34
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено 07 мая в 04:10
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 04:15
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Авто
BMW опубликовала тизер нового M8
Еще 27 мая 2017 года BMW впервые опубликовала изображения части M8, что сделало рекламу модели одной из самых затяжных за всю историю автомобилестроения.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Людей забросали камнями возле Кривого Рога по пути на празднование Дня Победы
Обновлено в 03:44
Политика
МИД назвал главную тему заседания комитета министров Совета Европы
Согласно опубликованной информации, российский министр на полях заседания комитета министров Совета Европы намерен поднять вопрос вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 02:56
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Армия и оружие
7 мая на Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы
Более 13 тысяч военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве, передает ТАСС.
Обновлено 07 мая в 02:12
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Праздничный парад в честь Дня Победы начался в Донецке
В столице ДНР начался военный парад в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщает ИА «Красная Весна».
Обновлено в 03:32
Происшествия
Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора
Обновлено вчера в 10:02
Футбол
Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 02:47
Политика
Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова
Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.
Обновлено в 03:32
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика
Единственная женщина-губернатор России зарабатывает меньше подчиненных
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Туристы погибли под лавиной на Алтае
На Алтае в результате схода лавины погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 02:50
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Гаджеты
Samsung представила 64-мегапиксельный датчик для смартфонов, он может использоваться в Galaxy Note 10
Вместе с 64Mp ISOCELL Bright GW1 дебютировал 48-мегапиксельный датчик уже второго поколения – 48Mp ISOCELL Bright GM2.
Обновлено в 02:56