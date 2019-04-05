Политика
США объяснили украинцам необходимость голосовать за ПорошенкоLenta.ru 07:04
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского. По словам Волкера, украинцы стоят перед выбором.
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Мы имеем кандидата, который позиционирует себя противником существующей системы, и нынешнего президента, который, в свою очередь, говорит, что он много работал, многого добился, но ещё многое предстоит сделать.
— Курт Волкер, американский дипломатИА Новороссия 13:26
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