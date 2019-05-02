Армия и оружие

США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» РоссииLenta.ru 20:42

В феврале 2018 года Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину, в которой назвал Россию и Китай основными противниками США. По словам американского лидера Дональда Трампа, доктрина направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия.
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Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS.
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Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
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"Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России, эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
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Epic Games купила разработчиков Rocket League

Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
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Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
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Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
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Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
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«Трактор» второй раз за день сообщил о новом приобретении — контракт подписан с форвардом Федором Малыхиным Федор Малыхин стал игроком «Трактора» — контракт рассчитан на один год, сообщается на официальном сайте клуба.
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Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек

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