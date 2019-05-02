Армия и оружие
США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» РоссииLenta.ru 20:42
В феврале 2018 года Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину, в которой назвал Россию и Китай основными противниками США. По словам американского лидера Дональда Трампа, доктрина направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия.
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В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
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Донорскую почку на место операции впервые доставил дрон
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Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек
Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле.
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