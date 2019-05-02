США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» РоссииLenta.ru 20:42

В феврале 2018 года Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину, в которой назвал Россию и Китай основными противниками США. По словам американского лидера Дональда Трампа, доктрина направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия.

Музыка Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом» Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".

Общество В США разрешили продажу IQOS Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS.

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Футбол Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020 Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.

Политика Украина протестует против упрощения получения гражданства России В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.

Политика Мадуро рассказал о победе мира в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что венесуэльцы обеспечили мир в стране.

Космос Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.

Политика Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.

Происшествия В России может появиться «служба воздушных маршалов» "Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России, эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.

Армия и оружие Семь кораблей НАТО вошли в Балтику Семь боевых кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Игры Epic Games купила разработчиков Rocket League Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.

Происшествия Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России» Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.

Космос На Титане обнаружили огромную ледяную стену Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.

Шоу-бизнес Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.

Политика Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба» Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.

Хоккей Нападающий Федор Малыхин стал игроком «Трактора» «Трактор» второй раз за день сообщил о новом приобретении — контракт подписан с форвардом Федором Малыхиным Федор Малыхин стал игроком «Трактора» — контракт рассчитан на один год, сообщается на официальном сайте клуба.

Армия и оружие Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.

Наука Донорскую почку на место операции впервые доставил дрон Донорскую почку 44-летней пациентке, которая ждала операции восемь лет, из одного округа Америки в другой впервые доставили на дроне.