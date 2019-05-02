Армия и оружие

США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» РоссииLenta.ru вчера в 20:42

В феврале 2018 года Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину, в которой назвал Россию и Китай основными противниками США. По словам американского лидера Дональда Трампа, доктрина направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия.
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США назвали главную цель создания нового ядерного оружия

News.ruвчера в 19:20

США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России

URA.Ruвчера в 18:44

Пентагон обосновал создание нового ядерного оружия планами «сдерживания» РФ

РИА Новостивчера в 17:35

Пентагон решил оправдать разработку ядерного оружия фейками о России

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Пентагон назвал целью ядерного арсенала США сдерживание России

Известиявчера в 18:25

Трахтенберг рассказал, как ядерное оружие США сдержит Россию

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Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Вести.Ruвчера в 18:38
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

В Донбассе заявили о прорыве ВСУ: «освободили» огромную территорию

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен возвращать неподконтрольные территории Донбасса военным путем – он считает, что непризнанные ДНР и ЛНР откажутся от курса интеграции в РФ после мощной информационной войны.
Обновлено в 03:57
Здоровье

Страдающей от тяжелой патологии Аружан нужны средства на спасительный препарат

Девочка страдает от тяжелой патологии, которая разрушает печень и почки. Чтобы остановить этот процесс, требуется специальный препарат.
Обновлено в 02:40
Общество

Число довольных жизнью россиян резко уменьшилось

Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, снизилась до 73% в марте 2019 года, тогда как в октябре 2018 года этот показатель составлял почти 90%, — сообщили в Финансовом университете.
Обновлено в 04:27
Наука

Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня

Обновлено 30 апреля в 11:00
Музыка

На «Евровидении» ввели новое правило

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Здоровье

Названы рекомендации для улучшения потенции мужчин

Специалисты назвали некоторые рекомендации для улучшения потенции.
Обновлено вчера в 08:53
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 10:09
Культура

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Космос

«Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.
Обновлено вчера в 16:09
Кино

Леониду Каневскому исполнилось 80 лет

Фото: youtube.com В 1991 году Леонид Каневский репатриировался в Израиль и совместно с режиссёром Евгением Арье создал в Тель-Авиве драматический театр "Гешер" (в переводе с иврита — "мост").
Обновлено вчера в 17:00
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Футбол

Экс-судья Андухар Оливер о неназначенном пенальти в ворота «Ливерпуля»: «Рука Матипа находилась в неестественном положении»

«Похоже на пенальти, потому что рука [защитника] находилась в неестественном положении», – сказал Оливер.
Обновлено в 01:43
Экономика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Происшествия

На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания

В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Киркоров отметил день рождения в Дубае с Навкой и Гагариной

В сам день рождения Киркоров находился в самолете с друзьями, сообщив в Instagram, что летит в Дубай показывать свое шоу «THE BEST».
Обновлено вчера в 19:29
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Здоровье

Все, что вам нужно знать об изжоге сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем

Все, что нужно знать об изжоге — в материале Passion.ru и Александра Кочаткова.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»

Обновлено вчера в 05:27
Баскетбол

«Портленд» победил «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

Обновлено в 02:03
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Вечером 1 мая синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Потому администрация города объявила экстренное предупреждение.
Обновлено вчера в 12:31
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