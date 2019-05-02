Армия и оружие
США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» РоссииLenta.ru вчера в 20:42
В феврале 2018 года Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину, в которой назвал Россию и Китай основными противниками США. По словам американского лидера Дональда Трампа, доктрина направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Наука
Биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами
Обновлено 29 апреля в 08:22
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено вчера в 03:37
Политика
Кантор назвал критической ситуацию с антисемитизмом в мире
Евреи по всему миру ощущают критичность ситуации с антисемитизмом, только за 2018 год его уровень вырос на 13%, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на презентации ежегодного отчёта по антисемитизму.
Обновлено вчера в 13:44
Авто
Названы самые популярные французские автомобили в России
Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Галкин показал первомайский образ Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева вероятно тоже решили развеяться и отправились в путь.
Обновлено в 02:13
Музыка
«Россия 1» сняла Алсу с работы на «Евровидении-2019»
Певица, которая почти двадцать лет назад успешно представляла Россию на этом конкурсе, должна объявить оценки жюри от России в эфире российского телевидения.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры
Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
Обновлено 29 апреля в 13:53
Армия и оружие
Технику времен ВОВ подготовили к параду в Ростове
Военные провели подготовку техники времен Великой Отечественной войны, которая будет задействована в Ростове во время парада 9 мая, сообщает Минобороны.
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Наука
В Марианской впадине обнаружили креветок в «металлических доспехах»
Но недавно учёные обнаружили Hirondellea Gigas, вид амфиподов, живущих почти на самом дне Бездны Челленджера в Марианской впадине.
Обновлено вчера в 08:52
Футбол
Лионель Месси: «Ливерпуль» не забил, и это самое важное
Ливерпуль не забил, и это самое важное.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы
Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Гаджеты
Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года
Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено 30 апреля в 18:45
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года
С утра жители Одессы приходят к Дому профсоюзов напротив Куликова поля, где 2 мая 2014 года в результате беспорядков погибли 48 человек, а свыше 240 получили ранения, несут цветы и фотографии жертв.
Обновлено в 02:40
Гаджеты
Флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X
Официальное изображение, распространенное в Сети указывает на то, что флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X. Впрочем, свежая утечка раскрывает и внешность аппарата, причем смартфон еще и сфотографирован вживую на фоне экрана, возможно ноутбука, где и изображен рендер.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Из-за нарушения условий выхода под залог суд Лондона приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 02:04
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Она дружила с Брик и принимала цветы от Кеннеди: 15 фактов о Майе Плисецкой
Что связало Плисецкую и Кеннеди, кто посвящал ей стихи и какая фраза была ее девизом – 15 необычных фактов об известной балерине О ней писали стихи, для нее создавали наряды лучшие мировые дизайнеры, а брат президента США Роберт Кеннеди дарил бриллианты и цветы – четыре года назад, 2 мая 2015-го, не стало великой балерины Майи Плисецкой.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Кино
На Hulu в 2020 году выйдут два сериала Marvel: «Призрачный гонщик» и «Хеллстром»
Стриминговый кинотеатр Hulu анонсировал два сериала по мотивам комиксов Marvel: один будет посвящён Призрачному гонщику, а другой — семейству Хеллстром.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
Голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт
Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 12:46
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 01:55
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Гаттузо закроет игроков «Милана» на базе клуба на 5 дней
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо закроет команду на базе до матча 35-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено вчера в 10:15