Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

В министерстве добавили, что на празднование Дня независимости США были отправлены те машины, которые попросил Белый дом. Ранее сообщалось, что в Вашингтон доставили две боевые машины пехоты M2 Bradley («Брэдли»). На танках, где облупилась краска, видны пятна ржавчины.

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