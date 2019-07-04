Политика
США объяснили появление ржавых танковLenta.ru 00:47
В министерстве добавили, что на празднование Дня независимости США были отправлены те машины, которые попросил Белый дом. Ранее сообщалось, что в Вашингтон доставили две боевые машины пехоты M2 Bradley («Брэдли»). На танках, где облупилась краска, видны пятна ржавчины.
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с чего всё началось
Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 14:16
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Обновлено вчера в 15:08
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