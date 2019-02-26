Армия и оружие

США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооруженийРБК 17:41

Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
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США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений

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