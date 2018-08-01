США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооруженийРБК 26 февраля в 17:41

Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений

Происшествия Горнолыжник погиб после схода лавины в Карачаево-Черкесии Возле хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии семеро горнолыжников попали под лавину, один из них погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Армия и оружие Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.

Происшествия Россиянина Винника перевели в специализированную клинику Власти Греции перевели россиянина Александра Винника, который более 90 дней проводит голодовку протеста против нарушения его прав, в специализированную больницу.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье Легкомоторный самолет упал на дачный дом в окрестностях подмосковной Коломны, погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествия В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост Ходящий под российским флагом сухогруз Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан.

Происшествия У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.

Общество Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT Мария Баронова уже числится в штате телеканала в должности шеф-редактора русской редакции и работает в офисе вместе с командой RT, рассказали РБК на телеканале.

Происшествия СМИ: В Киеве неизвестные подорвали автомобиль Турчинова Сегодня в Оболонском районе Киева неизвестные подорвали автомобиль Audi, которым пользовался секретарь СНБО Украины Турчинов.

Общество Роструд определит перспективные профессии для переобучения предпенсионеров Заместитель руководителя Роструда Денис Васильев рассказал, что ведомство рассчитывает определить самые перспективные сферы, который подойдут для переобучения и трудоустройства предпенсионеров.

Энергетика «Нафтогаз» анонсировал новые иски по аресту активов «Газпрома» «Нафтогаз Украины» намерен инициировать новые судебные процессы в рамках принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Общество Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.

Авто ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.

Экономика Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.

Экономика Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».

Политика Журналисты обвинили СБУ в кибератаках из-за статей о Порошенко На Украине сотрудники «СТРАНА.ua» обвинили Службу безопасности (СБУ) в организации кибератак на сайт издания.

Происшествия Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok под арестом Мосгорсуд признал законным арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты фигуранта.

Наука Ученые рассказали, почему пожилым людям не стоит смотреть телевизор Люди в возрасте, проводящие у экранов телевизора больше трех часов в день, заметно быстрее теряют остроту ума и памяти, чем их сверстники, не увлекающиеся просмотром телепередач.

Политика Военкомат подтвердил: Глава Хакасии уклонялся от военной службы Глава Хакассии и член КПРФ Валентин Коновалов действительно уклонялся от воинского призыва.

Общество В Госдуму внесен законопроект об «ипотечных каникулах» Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект во исполнение президентского Послания Федеральному собранию.

Происшествия В Доме офицеров Западного военного округа в Петербурге начались обыски В Доме офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге проходят следственные действия, пишет «Фонтанка».