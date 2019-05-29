США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытанияРИА Новости 09:58

с чего всё началось

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Здоровье Из роддома №2 уволилось десять специалистов После смены руководства во владимирском родильном доме №2 из медучреждения уволилось 6 врачей и 4 медработника среднего звена.

Кино Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма» В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».

Футбол Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм) Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.

Космос Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Эрдоган и Трамп обсудили поставку Анкаре российских С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого вновь озвучил предложение о формировании совместной турецко-американской рабочей группы по вопросу покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Здоровье Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Политика Зеленский призвал политиков есть шаурму Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.

Здоровье В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».

Авто Появилось фото обновленного Renault Duster для России По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.

Политика США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges – Прим. ред.), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.

Энергетика ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.

Футбол УЕФА обязал футбольные клубы проводить ответные матчи в Косово Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) обязал все футбольные клубы и сборные, играющие против команд и сборной Республики Косово проводить ответные матчи на территории края.

Происшествия Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.

Политика Кремль ответил на данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина» В Кремле прокомментировали информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска действовал «в интересах» президента России Владимира Путина.