США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытанияРИА Новости 09:58

с чего всё началось

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

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Политика Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.

Авто В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).

Политика Зеленский призвал политиков есть шаурму Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.

Происшествия Охранник устроил стрельбу в самолете премьера Чехии Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно спустил курок у пистолета в салоне самолета, на котором Бабиш возвращался в Прагу, сообщает РИА "Новости".

Происшествия СК возбудил дело по факту обстрела мирных жителей ДНР с беспилотника Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Горловки в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрела с беспилотника украинскими силовиками.

Культура Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.

Происшествия В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора 48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.

Футбол Игорь Денисов официально завершил карьеру футболиста Как заявляет компания, по поручению Игоря Денисова SILA International Lawyers сообщает о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста.

Авто Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом Эксперты назвали пятерку самых доступных авто с высоким клиренсом, наличие которого позволяет без проблем преодолевать бездорожье.

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Космос Создан космический скафандр с информационным дисплеем на шлеме Компания Hypergiant Industries создала шлем для космического скафандра, который может отображать на цифровом дисплее информацию о жизненных показателях космонавта, миссии и другие данные.

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Армия и оружие Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.

Футбол Радимов положительно оценил идею увеличения количества команд в РПЛ Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил о возможном увеличении количества команд до 18 в высшем дивизионе чемпионата страны.

Здоровье В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам употреблять марихуану «в медицинских целях».

Происшествия СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.

Политика Появилось видео сборки первого серийного Су-57 Телеканал "Звезда" опубликовал видео работ по сборке первого серийного экземпляра Су-57.

Авто Завод Haval начинает серийное производство В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.

Политика Зеленский внес закон об импичменте в Раду Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.

Политика В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Общество В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.