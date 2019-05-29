Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытанияРИА Новости 09:58
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Читать в источнике
Оценить204
с чего всё началось
"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевает полный запрет на такие испытания ", - цитирует газета Wall Street Journal выдержки из речи Эшли, с которой он в среду выступает в Гудзонском университете в Вашингтоне.Интерфакс10:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Общество
Гороскоп на 29 мая: Козерогу не стоит отступать от задуманного, а у Львов откроются новые перспективы
Астролог рекомендует не отступать от задуманного.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Игры
Стала известна дата выхода игры Death Stranding
Обновлено в 19:41
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Финансы
Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ
Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Экономика
«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Авто
Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Теннис
Кузнецова заменит Макарову на Уимблдоне
Российская теннисистка Екатерина Макарова не выступит на «Уимблдоне» в 2019 году. Ее заменит соотечественница Светлана Кузнецова.
Обновлено в 13:10
Политика
Спецпрокурор США Робер Мюллер ушел в отставку
Специальный прокурор США Роберт Мюллер объявил о том, что он уходит в отставку, так как проводимое им расследование «вмешательства» России в выборы президента США 2016 года и «сговора» команды Донольда Трампа с Россией завершено.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено в 10:51
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Политика
ПЦУ признала недействительными выданные в 2019 году документы УПЦ КП
Предстатель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний подписал указ, который признал недействительными все документы Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ КП), выданные после 30 января 2019 года.
Обновлено в 20:15
Происшествия
На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист
В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета
Обновлено в 14:42
Энергетика
Силуанов: государство не собирается платить за «косяки» «Транснефти»
Вице-премьер Дмитрий Козак, в свою очередь заявил, что компенсацией ущерба из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» будет заниматься «Транснефть».
Обновлено в 12:30
Космос
В российской капсуле для космического туризма запустят манекен
Компания «КосмоКурс», которая развивает российский частный космический туризм, намерена отправить в полет на ракете с капсулой манекен.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Общество
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Мурманской области украли крупный мост через реку
В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".
Обновлено в 10:11
Общество
«Крылатое море» для особенных ребят
В Хабаровске построят многопрофильный центр по социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок
Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Кино
Умер звезда фильма «Крестный отец»
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Минобороны раскрыло планы США по дестабилизации России
Ильницкий пояснил, что данные сведения содержатся в докладе, подготовленном американской корпорацией RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра для правительства США.
Обновлено в 01:21
Политика
Бутину перевели в тюрьму во Флориде
Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:46