США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытанияРИА Новости 09:58

с чего всё началось

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

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