США обвинили Россию в нарушении норм ВТОРоссийская газета 02:41

с чего всё началось

США считают, что отход России от правил открытости рынков ВТО устанавливает барьеры на пути экспорта американских товаров и услуг, об этом говорится в отчете торгового представителя США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО. Однако нарушений со стороны России пока не зафиксировано.

Происшествия В Москве проверяют семь ТЦ после звонков о минировании Семь торговых центров проверяют в Москве во вторник после анонимного сообщения о якобы заложенных бомбах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Армия и оружие Шойгу рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД Глава ведомства сообщил, что Вашингтон активно работает над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, в связи с чем президент России Владимир Путин поставил задачу принять ответные меры.

Авто Toyota представит новый Land Cruiser на автосалоне в Токио Вместе с Toyota Land Cruiser, вероятно, будет представлен и родственный внедорожник Lexus LX.

Происшествия ФСБ задержала замглавы департамента полетов «Аэрофлота» Заслуженный пилот России Якимчук — заместитель директора департамента производства полетов «Аэрофлота», которым руководит Игорь Бурыкин.

Футбол Кокорин в открытом письме признал свои ошибки Футболист Александр Кокорин написал открытое письмо, в котором он признает свои ошибки и раскаивается в совершенных проступках.

Происшествия Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в центре Москвы Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в центре Москвы. Об этом заявили в городском управлении МЧС.

Общество Названа средняя зарплата москвича Мосгорстат отчитался, что за период с января по ноябрь 2018 года средняя зарплата жителя столицы составила 80881 руб.

Авто KIA представит в апреле компактный кроссовер KIA Tusker Новинкой станет компактный кроссовер с названием KIA Tusker, а по сути он станет серийным продолжением концептуальной модели SP.

Интернет Mail.ru Group запустила новый браузер Atom Mail.ru Group объявила о запуске нового браузера Atom. Пока доступна будет только бета-версия браузера и только для ПК на базе Windows.

Происшествия Из хостела в Москве госпитализировали 25 человек из-за очага кори Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Авто Скидок на машины семейства «Кортеж» не будет, заявил гендиректор Рыночную цену машин семейства "Кортеж", которые появятся под брендом Aurus, определят до конца первого квартала 2019 года, скидок для покупателей не будет, рассказал РИА Новости гендиректор компании Aurus Герхард Хильгерт.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Париже В Париже в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека.

Авто Брутальный УАЗ «Хантер» засветился в рекламе мексиканского штата Мексиканское рекламное агентство для привлечения туристов решило использовать в своей рекламе образ брутального российского внедорожника.

Общество IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.

Общество Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития в 2019 году собирается инициировать поправки в законодательство о системах учета, которые полностью освободят обязанности следить за корректностью показаний приборов учета в квартирах.

Происшествия В Волгограде массово эвакуируют школы Напомним, в последний день января Волгоград оказался охвачен волной лжеминирований. Тогда были эвакуированы школы, торговые центры.

Общество Три солнца появились над Екатеринбургом В небе над Екатеринбургом появились "три солнца", передает РИА "Новости" со ссылкой на главного синоптика Уральского гидрометцентра Галину Шепоренко.

Транспорт Московское метро начало разработку системы оплаты по зонам Как изменится билетная система Москвы В ноябре 2018 года пресс-служба Московского метрополитена объявила о разработке новой билетной системы.

Авто Honda повысила цены на свои автомобили в России Кроссовер Honda CR-V, который давно входит в ТОП-3 самых популярных SUV в мире, теперь предлагается по цене от 2 084 900 рублей за базовую версию Elegance с 2,0-литровым 150-сильынм двигателем.

Спорт Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".

Общество ФАС намерена возбудить дело против Samsung в ближайшие дни В ближайшие дни Федеральная антимонопольная служба планирует возбудить дело против южнокорейской корпорации Samsung, которую подозревает в координации цен на смартфоны, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.

Общество Михалков раскритиковал шутку Comedy Woman о генерале Карбышеве Резкой критике подверг номер юмористов из Comedy Woman о генерале Дмитрии Карбышеве Никита Михалков 1 февраля в своей авторской программе «Бесогон» в YouTube.

Общество Microsoft составил рейтинг стран по индексу цифровой культуры На основе исследования Microsoft был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI): в этом рейтинге Россия заняла 19-е место из 22.

Гаджеты Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy F показали на новых рендерах В сети опубликовали новые рендерные фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy F, который до сих пор не представлен разработчиками.