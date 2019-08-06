с чего всё началось

Курс китайской национальной валюты снизился до минимального показателя за последние десять лет и составил семь юаней за доллар. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал это валютной манипуляцией и серьезным нарушением, которое может значительно ослабить Китай.

Происшествия Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.

Политика На курортах Кавминвод есть проблема с канализацией — глава Ставрополья Процесс крупного строительства в городах Кавказских Минеральных Вод осложнятся проблемой старой городской системы канализации.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.

Армия и оружие Военные учения «Селенга-2019» пройдут на территории Монголии 15 августа на полигоне «Мунх Хэт» в Монголии стартуют международные военные учения «Селенга-2019».

Футбол Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.

Политика Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Общество Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.

Происшествия Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.

Общество Певца Токарева похоронят 9 августа Похороны российского и американского певца Вилли Токарева пройдут 9 августа.

Армия и оружие В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $58 В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.

Происшествия В аэропорту Кольцово самолет проверяют на наличие бомбы В екатеринбургском аэропорту усилены меры безопасности: один из находящихся здесь самолетов проверяют на наличие взрывного устройства.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Технологии На МАКС-2019 презентуют российский водородный самолёт Инженеры установили водородный двигатель в корпус небольшого двухместного самолёта «Сигма-4» российского производства, который и покажут на МАКС-2019.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Происшествия В сочинской больнице умер несуществующий по документам младенец В одной из больниц Сочи скончался ребенок, родители которого увлеклись духовными практиками и решили не регистрировать его и не оказывать необходимую медицинскую помощь.

Финансы ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6% Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.

Финансы Цены на золото достигли своего шестилетнего максимума Рост цены на золото продолжается на фоне развивающейся торговой войны между США и Китаем.