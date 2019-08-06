Финансы
Власти США официально признали Китай валютным манипуляторомНовая газета вчера в 01:13
Курс китайской национальной валюты снизился до минимального показателя за последние десять лет и составил семь юаней за доллар. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал это валютной манипуляцией и серьезным нарушением, которое может значительно ослабить Китай.
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с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.Ведомости05 августа в 18:11
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Эксперт прокомментировал решение США признать Китай валютным манипулятором
RT на русскомвчера в 13:39
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:57, Вашингтон
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