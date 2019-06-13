В Иране отвергли обвинения США в причастности к «атаке» на танкерыRT на русском 19:40

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Иран категорически отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление постоянного представительства республики в ООН.

В Иране отвергли обвинения США в причастности к «атаке» на танкеры

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