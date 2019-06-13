Политика
В Иране отвергли обвинения США в причастности к «атаке» на танкерыRT на русском 19:40
Иран категорически отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление постоянного представительства республики в ООН.
Читать в источнике
Оценить68
По оценке правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Омане. Эти нападения представляют собой угрозу международному миру и безопасности, вопиющее посягательство на свободу судоходства и неприемлемую эскалацию напряженности со стороны Ирана.
— Майк Помпео, американский политикSM News 14:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Общество
Росстат заставит предприятия расплачиваться за неточные данные
Законопроект, позволяющий штрафовать компании на сумму до 150 тыс. рублей за недостоверную или не вовремя поданную отчетность, подготовил Росстат.
Обновлено в 18:42
Происшествия
22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне
Обновлено в 10:46
Спорт
Россия обыграла Италию и вышла на чемпионат Европы
В матче отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная России обыграла команду Италии (30:23).
Обновлено в 14:25
Здоровье
Мать вовремя заметила покраснение на руке сына и спасла ему жизнь
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, обратив внимание на странное покраснение на руке ребенка.
Обновлено в 08:52
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Наука
Состав нефти исследовали с помощью растворения в воде
Исследователи из МФТИ, Сколтеха, ОИВТ РАН и МГУ предложили новый подход к исследованию состава нефти.
Обновлено 11 июня в 06:31
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота
Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота.
Обновлено в 06:54
Кино
Зачем Альмодовар проплыл по волнам усталой памяти
На наши экраны выходит 22-й по счету фильм Альмодовара. Киноманам не надо объяснять, кто такой Педро Альмодовар Кабальеро.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Футбол
Азар прошёл медобследование в «Реале»
Обновлено в 13:22
Происшествия
Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды
Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората.
Обновлено в 08:55
Экономика
Половина россиян покупала товары только по акциям
Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры
США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50
Общество
Бывший глава Южно-Курильска незаконно повысил себе зарплату втрое
Суд апелляционной инстанции отменил незаконное решение нижестоящего суда и обязал Константина Бутакова вернуть излишне полученные средства в бюджет.
Обновлено в 18:38
Экономика
Голикова предложила новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Экономика
Сингапур и Британия собираются усилить борьбу с киберпреступностью на финансовых рынках
Финансовые власти Сингапура и Великобритании договариваются об усилении мер борьбы с киберпреступностью на финансовых рынках, говорится в сообщении Банка Англии и британского регулятора по финансовым рынкам FCA.
Обновлено в 17:44
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Политика
Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе
Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Космос
Ученые: Земля движется вокруг Солнца по квадратной орбите
Сотрудники Оксфордского университета провели исследование, которое позволило им понять, что наша планета движется вокруг Солнца по квадратной орбите.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Известная актриса пропустила спектакль в Порденоне, сославшись на "болезнь".
Обновлено в 15:52
Политика
Медведев раскритиковал траты Роскосмоса
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Лучших врачей России наградили главной медицинской премией страны «Призвание»
Лучшие российские врачи в четверг удостоились премии "Призвание" в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в этом году 16 июня, сообщает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес
Роза Сябитова обратилась к психологу из-за депрессии
Несмотря на позднее время, Сябитова позвонила знакомому психологу Ивану Самуэляну. Специалист приехал к телеведущей и утешил её.
Обновлено в 14:45