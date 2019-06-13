США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливеРИА Новости 14:30

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"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

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