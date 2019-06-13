США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливеГоворит Москва вчера в 14:25

По оценке правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Омане. Эти нападения представляют собой угрозу международному миру и безопасности, вопиющее посягательство на свободу судоходства и неприемлемую эскалацию напряженности со стороны Ирана.

США продолжат использовать политическое и экономическое давление на Иран, но также готовы защищаться с применением силы, резюмировал Помпео. Сегодня иранские и арабские СМИ сообщили о нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Религия Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Игры CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5» Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.

Гаджеты Redmi разрабатывает смартфон с 64-Мп камерой Согласно ресурсу 91mobiles, компания Xiaomi работает над новым смартфоном, главной особенностью которого станет 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 от Samsung.

Политика МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.

Транспорт Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.

Футбол Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита» Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.

Авто «Мазда Соллерс» начала отправку моторов в Японию Предприятие проектной мощностью 50 тыс. единиц в год специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых агрегатов объемом 2 литра Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5.

Политика Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.

Происшествия Спасатели ликвидировали пожар в приюте для животных в Петербурге Пожар в приюте для животных "Брошенный ангел" на Кожевенной линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МЧС.

Политика Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова 11 июня Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить двух высокопоставленных сотрудников полиции, ответственных за необоснованное преследование журналиста.

Происшествия Российские селяне устроили народный сход из-за «войны» с цыганами Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вышли на собрание для обсуждения конфликта с цыганами, сообщает агентство «ПензаИнформ».

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.

Энергетика В «Транснефти» назвали дату полного восстановления работы «Дружбы» Работа нефтепровода «Дружба» после вытеснения некондиционной нефти должна быть восстановлена в полном объеме с 1 июля, заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

Армия и оружие Эквадор разрешил военным США использовать аэродром на Галапагосах Власти Эквадора разрешили США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, сообщает The Independent.

Экономика Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Политика Минкульт Украины исключил Федора Добронравова из «черного списка» В обновленном перечне отсутствует звезда «Сватов» Федор Добронравов. Напомним, конфликт актера с Украиной начался в 2017 году.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Происшествия В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.