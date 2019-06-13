Политика
США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливеГоворит Москва вчера в 14:25
США продолжат использовать политическое и экономическое давление на Иран, но также готовы защищаться с применением силы, резюмировал Помпео. Сегодня иранские и арабские СМИ сообщили о нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе.
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По оценке правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Омане. Эти нападения представляют собой угрозу международному миру и безопасности, вопиющее посягательство на свободу судоходства и неприемлемую эскалацию напряженности со стороны Ирана.
— Майк Помпео, американский политикSM News вчера в 14:32
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
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Транспорт
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ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
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