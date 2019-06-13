Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливеЭхо Москвы вчера в 14:30

Два танкера, которые принадлежат японской и норвежской компаниям, сегодня загорелись в Оманском заливе после нападения. Агентство Reuters сначала сообщило о торпедной атаке, но потом со ссылкой на источник уточнило, что, вероятно, были использованы магнитные мины.
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Майк Помпео
По оценке правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Омане. Эти нападения представляют собой угрозу международному миру и безопасности, вопиющее посягательство на свободу судоходства и неприемлемую эскалацию напряженности со стороны Ирана.
— Майк Помпео, американский политикSM News вчера в 14:32

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