США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливеВедомости вчера в 12:38

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В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.

США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе

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