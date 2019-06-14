Политика

США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливеВедомости вчера в 12:38

В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.
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Майк Помпео
По оценке правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Омане. Эти нападения представляют собой угрозу международному миру и безопасности, вопиющее посягательство на свободу судоходства и неприемлемую эскалацию напряженности со стороны Ирана.
— Майк Помпео, американский политикSM News вчера в 14:32

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