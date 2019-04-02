Политика
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдатГазета.Ru 15:25
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон обвиняет Тегеран в гибели 608 американских военных в ходе войны в Ираке. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, это 17% всех боевых потерь в США в 2003-2011 годах.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
Политика
Ассанжа обвинили в нарушении правил пребывания в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж нарушает соглашение об условиях пребывания в посольстве страны в Лондоне.
Обновлено в 15:16
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В РФ могут принять закон о запрете микрокредитования под залог жилья
Закон о запрете микрокредитования под залог жилья может быть принят парламентом в рамках весенней сессии, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев.
Обновлено в 08:05
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Пожар вспыхнул на химическом заводе в Техасе
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Обновлено в 13:17
Политика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
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Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Политика
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Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась со вторым мужем
Уже несколько недель фанаты подозревали, что Алена Водонаева и Алексей Косинус — больше не пара. Увы, на сей раз они оказались правы.
Обновлено в 07:30
Общество
В Египте обнаружили саркофаг с мумиями возрастом 4 тыс. лет
Обнаружены две мумии, они относятся к Древнему царству — их возраст составляет порядка 4 тыс. лет.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Пермском крае ледяная глыба скатилась с крыши и убила пенсионерку
В Березниках сегодня вечером с крыши пятиэтажного дома по улице Свердлова сошел снег.
Обновлено в 12:27
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав.
Обновлено в 02:25
Общество
Москвичам обещают весеннее тепло
Теплая погода до +15 градусов придет в Москву во второй половине апреля, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено в 06:06
Политика
Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией
Касым-Жомарт Токаев заявил, что его обязанность как второго президента Казахстана состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.
Обновлено в 14:04
Финансы
Россия получит 45 миллиардов долларов «золотой ренты»
США получат "золотую ренту" в размере около 170 миллиардов долларов, так как являются самым крупным держателем золота (8133,5 тонн).
Обновлено вчера в 13:53
Гаджеты
Лучше не ломать: планшет iPad Mini 5 ремонту не подлежит
Специалисты iFixit изучили конструкцию планшетного компьютера iPad mini нового поколения, который компания Apple официально представила в прошлом месяце.
Обновлено в 08:00
Политика
Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке
По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Экономика
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы
Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
У берегов Камчатки атомные субмарины провели дуэль под водой
На полигоне Камчатки два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль.
Обновлено в 15:03
Экономика
«Алроса» может разместить евробонды на $500 млн
"Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Сообщения о втором взрыве в Петербурге проверяют в МЧС
В МЧС по Петербургу не подтверждают информацию о взрыве в колледже в Пушкине, ведется проверка по данному факту, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:29
Культура
Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда
Обновлено в 09:49
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено в 11:18