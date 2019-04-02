Политика

США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдатГазета.Ru 15:25

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон обвиняет Тегеран в гибели 608 американских военных в ходе войны в Ираке. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, это 17% всех боевых потерь в США в 2003-2011 годах.
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США обвинили Иран в гибели более 600 американских военных

Взгляд.ру15:26

США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат

Газета.Ru15:25

Более 20 импортеров полностью отказались от иранской нефти, Тегеран потерял $10 млрд – Хук

ПРАЙМ15:24

Более 20 импортеров полностью отказались от иранской нефти

РЕН ТВ15:20

США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке

РИА Новости15:16
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
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В американском штате Техас на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

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Политика

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Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
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Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
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Фигуранты дела о теракте в Санкт-Петербурге не признали вину

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Уже несколько недель фанаты подозревали, что Алена Водонаева и Алексей Косинус — больше не пара. Увы, на сей раз они оказались правы.
Обновлено в 07:30
Общество

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Обнаружены две мумии, они относятся к Древнему царству — их возраст составляет порядка 4 тыс. лет.
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Происшествия

В Пермском крае ледяная глыба скатилась с крыши и убила пенсионерку

В Березниках сегодня вечером с крыши пятиэтажного дома по улице Свердлова сошел снег.
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Обновлено в 06:06
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Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией

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Обновлено вчера в 13:53
Гаджеты

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Специалисты iFixit изучили конструкцию планшетного компьютера iPad mini нового поколения, который компания Apple официально представила в прошлом месяце.
Обновлено в 08:00
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Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке

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Биткоин подорожал более чем на 15 процентов

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Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы

Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».
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У берегов Камчатки атомные субмарины провели дуэль под водой

На полигоне Камчатки два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль.
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"Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
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Происшествия

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Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда

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Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
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