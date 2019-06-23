США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском вчера в 12:50

США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе.

с чего всё началось

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.

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