Экономика
США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском вчера в 12:50
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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с чего всё началось
США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе.РИА Новостивчера в 14:35
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:36, Вашингтон
Общество
Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя
Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану
Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.
Обновлено в 03:07
Футбол
Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший нападающий "Атлетико", "Ливерпуля", "Челси" и сборной Испании Фернандо Торрес объяснил, почему принял решение об окончании карьеры.
Обновлено в 02:25
Политика
Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод граждан
Госдеп США в ежегодном докладе вновь обвинил правительство КНР в нарушении свободы вероисповедания граждан.
Обновлено 21 июня в 14:58
Авто
Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом
Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено вчера в 03:37
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено 21 июня в 21:13
Происшествия
Сгорела конюшня: в Екатеринбурге ночью полыхал ЦПКиО
Обновлено в 02:26
Единоборства
Мусаси проиграл чемпионский титул Bellator
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Спорт
Россия обыграла Болгарию в Лиге наций
В матче предварительного турнира мужской Лиги наций по волейболу сборная России обыграла команду Болгарии (3:0). Сборная России набрала 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 18:27
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Жара и дождь, возможен град. Погода в Ульяновской области в воскресенье
По данным метеорологов, завтра ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможен град.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Общество
По всей России пройдут акции против политических репрессий
В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.
Обновлено в 02:09
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
Представители УАЗ показали неизвестные версии модели внедорожника "Хантер".
Обновлено в 02:20
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Вандалы повредили на кладбище в Удмуртии около 40 могил
Как рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии, неизвестные лица повредили около 40 захоронений, повалив могильные плиты и кресты.
Обновлено вчера в 10:46