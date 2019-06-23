Экономика

США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском вчера в 12:50

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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США обнародовали план по «процветанию» Палестины

США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе.
РИА Новостивчера в 14:35

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США обнародовали план по развитию Палестины

Известиявчера в 23:13

США обнародовали план по развитию Палестины

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США показали свой план по «процветанию» Палестины

Московский Комсомолецвчера в 15:48

США обнародовали план по «процветанию» Палестины

РИА Новостивчера в 14:35

«Мир и процветание»: США раскрыли план развития Палестины

News.ruвчера в 14:23

США поделились «планом процветания» Палестины

Вести.Ruвчера в 13:54

Белый дом обнародовал план «процветания» Палестины

Комсомольская правдавчера в 21:12
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:36, Вашингтон
Общество

Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя

Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
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Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
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Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем

Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.
Обновлено в 03:07
Футбол

Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший нападающий "Атлетико", "Ливерпуля", "Челси" и сборной Испании Фернандо Торрес объяснил, почему принял решение об окончании карьеры.
Обновлено в 02:25
Политика

Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод граждан

Госдеп США в ежегодном докладе вновь обвинил правительство КНР в нарушении свободы вероисповедания граждан.
Обновлено 21 июня в 14:58
Авто

Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом

Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено вчера в 03:37
Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено 21 июня в 21:13
Происшествия

Сгорела конюшня: в Екатеринбурге ночью полыхал ЦПКиО

Обновлено в 02:26
Единоборства

Мусаси проиграл чемпионский титул Bellator

Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Обновлено в 03:18
Политика

«Марш равенства» в Киеве: у Зеленского срочно обратились к полиции

Обновлено в 03:31
Спорт

Россия обыграла Болгарию в Лиге наций

В матче предварительного турнира мужской Лиги наций по волейболу сборная России обыграла команду Болгарии (3:0). Сборная России набрала 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 18:27
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Жара и дождь, возможен град. Погода в Ульяновской области в воскресенье

По данным метеорологов, завтра ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможен град.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Общество

По всей России пройдут акции против политических репрессий

В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.
Обновлено в 02:09
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

Представители УАЗ показали неизвестные версии модели внедорожника "Хантер".
Обновлено в 02:20
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Вандалы повредили на кладбище в Удмуртии около 40 могил

Как рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии, неизвестные лица повредили около 40 захоронений, повалив могильные плиты и кресты.
Обновлено вчера в 10:46
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Историческая область на Ближнем Востоке. Границы области примерно охватывают территорию современных сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иордан, Иордании, части как Ливана, так и Сирии, от Сидона на побережье Средиземного моря до Дамаска в северной её части, и от Рафиаха до залива Акаба - на юге. Синайский полуостров, как правило, считается отдельной географической зоной.
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