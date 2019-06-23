Экономика
США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском вчера в 12:50
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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с чего всё началось
США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе.РИА Новостивчера в 14:35
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Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией. Что важно знать
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
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Происшествия
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Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.
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Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов
Петиция об отмене закона о запрете пользования российскими и другими сайтами, а также социальными сетями зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
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Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста
В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет.
Обновлено в 12:27
Общество
На следующей неделе в Москву придет осенняя погода
На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Спартак» ведет переговоры по трансферу вратаря «Ромы»
«Спартак» ведет переговоры по трансферу голкипера молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 12:45
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что не готовит для Тарзана
В разговоре с ведущим Максимом Галкиным певицы призналась, что не готовит для любимого мужа Тарзана.
Обновлено в 07:52
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Футбол
Марокко вырвал победу у Намибии на Кубке африканских наций
В рамках первого тура группы D Кубка африканских наций сборная Марокко минимально переиграла команду Намибии.
Обновлено в 12:27
Футбол
РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 12:19
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Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
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Общество
В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
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Обновлено в 11:01
Спорт
Российские гимнастки завоевали еще одно золото Европейских игр
Обновлено в 12:04
Футбол
Торрес рассказал, почему решил завершить карьеру
Последним матчем Торреса в карьере станет игра с "Виссел Кобе", которая пройдёт 23 августа – за этот клуб играют бывшие партнёры форварда по сборной Испании – Давид Вилья и Андрес Иньеста.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на севере Москвы
В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Нижняя Масловка произошла дорожная авария с участием трех машин, один человек пострадал, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 12:15
Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище прошли 138 выпуск молодых офицеров и десятый выпуск прапорщиков.
Обновлено в 04:20