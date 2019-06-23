Экономика
США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском вчера в 12:50
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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с чего всё началось
США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе.РИА Новостивчера в 14:35
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Спорт
Российские волейболисты обыграли болгар в матче Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над командой Болгарии в 11-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Президент Грузии вступилась за туристов из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.
Обновлено вчера в 22:21
Единоборства
Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle
Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
Бразильцы разгромили команду Перу и вышли в плей-офф Кубка Америки
В Бразилии состоялся матч третьего тура группового этапа Кубка Америки между хозяевами турнира и сборной Перу.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Сенатор Сандерс обвинил Трампа в обострении ситуации вокруг Ирана
Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, обвинил американского лидера Дональда Трампа в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено 21 июня в 04:03
Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Бари Алибасов записал первое видеообращение после выписки
Обновлено вчера в 11:15
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью
"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
По итогам драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) были выбрано рекордное количество российских хоккеистов с 2003-го года.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
В Петербурге горит здание на площади 1000 квадратных метров
«В трёхэтажном здании происходит горение на площади 1000 квадратных метров», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев
Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни.
Обновлено вчера в 23:53
Здоровье
Занятия йогой помогают справиться с различными заболеваниями
Эксперты исследовательского института йоги Patanjali Research Foundation (Индия) считают, что эти упражнения эффективно помогают справиться с различными заболеваниями, в том числе внутренним беспокойством, диабетом, гипертонией и ожирением.
Обновлено вчера в 06:16
Здоровье
Ложка обезжиренной сметаны в день помогает сбросить вес
Обновлено вчера в 23:10
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на относительно низкой скорости и высоте рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 17:44
Здоровье
Раскрыты 5 причин вздутия живота
Медики из Великобритании раскрыли 5 причин вздутия живота. Этот список включает в себя переедание.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова продемонстрировала пугающую худобу
Светлана Ходченкова наконец отправилась в отпуск. Артистка уехала накануне в Испанию, где отдыхала уже не раз.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие
СМИ предупреждают о риске ядерной войны
Издание National Interest предполагает, что испытание индийской сверхзвуковой ракеты приближает ядерную войну с Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Политика
Бутиной сократили срок заключения на 10 дней
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Кузбассе частный дом загорелся после удара молнии
Молния ударила в частный двухквартирный дом, и после этого начался пожар, сообщили очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:12
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено вчера в 23:00