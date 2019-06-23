Экономика
США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском вчера в 12:50
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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с чего всё началось
США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе.РИА Новостивчера в 14:35
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
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Обновлено вчера в 19:58
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
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Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
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Обновлено в 03:13
Общество
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В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
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Обновлено 21 июня в 00:33
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Обновлено вчера в 10:57
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Политика
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Политика
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Обновлено вчера в 20:25
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Хоккей
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При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара
Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27