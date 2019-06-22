Экономика

США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском 12:50

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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США показали свой план по «процветанию» Палестины

Московский Комсомолец15:48

США обнародовали план по «процветанию» Палестины

РИА Новости14:35

«Мир и процветание»: США раскрыли план развития Палестины

News.ru14:23

США поделились «планом процветания» Палестины

Вести.Ru13:54

США обнародовали план по развитию Палестины

RT на русском12:50
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Политика

Georgian Airways предложила пассажирам рейс в Москву через Ереван

Грузинская авиакомпания Georgian Airways после решения российских властей о приостановке прямых рейсов между странами предложила пассажирам транзитный рейс из Тбилиси в Москву через Ереван.
Обновлено в 15:49
Политика

ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 12:51
Хоккей

Еще два россиянина выбраны на драфте НХЛ

В Ванкувере продолжается драфт Национальной хоккейной лиги, сообщает Sport24. Во втором раунде уже выбраны Егор Афанасьев и Артемий Князев.
Обновлено в 15:04
Политика

Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина здание под театр

Обновлено вчера в 09:11
Единоборства

Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга

Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике

Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
Обновлено в 07:35
Общество

Беглов подвел итоги недели «ВКонтакте»

Обновлено в 09:46
Культура

Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено в 10:36
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале

Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Политика

В Иране казнили шпионившего в пользу США

В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, который сотрудничал с ЦРУ, сообщили в судебной организации ВС Ирана.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Политика

В Тбилиси возобновились антироссийские протесты

Обновлено в 13:56
Политика

Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Музыка

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Истцы требуют более 100 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
Обновлено в 07:40
Общество

1418 свечей зажглись у стен Музея Победы ко Дню памяти и скорби

Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Футбол

Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе

Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
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Историческая область на Ближнем Востоке. Границы области примерно охватывают территорию современных сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иордан, Иордании, части как Ливана, так и Сирии, от Сидона на побережье Средиземного моря до Дамаска в северной её части, и от Рафиаха до залива Акаба - на юге. Синайский полуостров, как правило, считается отдельной географической зоной.
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