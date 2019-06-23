Экономика

США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском 12:50

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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США обнародовали план по «процветанию» Палестины

РИА Новости14:35

Белый дом обнародовал план «процветания» Палестины

Комсомольская правда21:12

США показали свой план по «процветанию» Палестины

Московский Комсомолец15:48

США обнародовали свой план по «процветанию» Палестины

Life.ru22:41

«Мир и процветание»: США раскрыли план развития Палестины

News.ru14:23

США поделились «планом процветания» Палестины

Вести.Ru13:54

США обнародовали план по развитию Палестины

RT на русском12:50
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:02, Вашингтон
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации сторонников ИГ в Дагестане

Обновлено в 22:17
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

По данным правоохранителей, инцидент произошел поздно вечером в уезде Юньян, когда пьяный 42-летний местный житель сел за руль и поехал по узкой улице.
Обновлено в 21:42
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:26
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено в 13:56
Армия и оружие

Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков

Обновлено в 14:31
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Общество

Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей

Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич облюбовала морковный Железный трон

Обновлено в 11:55
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено в 20:25
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Обновлено в 12:03
Авто

Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Космос

НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Экономика

Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

В грузинской авиакомпании Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:31
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Стас Пьеха показал результаты пятилетнего ремонта в своей квартире

Российский эстрадный исполнитель Стас Пьеха недавно завершил пятилетний ремонт в своей квартире в СЗАО Москвы и, наконец, начал там полноценно жить.
Обновлено в 17:02
Здоровье

Елена Малышева назвала самую лучшую диету

Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи

Обновлено в 22:09
Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

Обновлено в 16:55
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Историческая область на Ближнем Востоке. Границы области примерно охватывают территорию современных сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иордан, Иордании, части как Ливана, так и Сирии, от Сидона на побережье Средиземного моря до Дамаска в северной её части, и от Рафиаха до залива Акаба - на юге. Синайский полуостров, как правило, считается отдельной географической зоной.
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