Экономика

США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском 12:50

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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Белый дом разработал план по развитию Палестины

Экономика сегодня17:26

США показали свой план по «процветанию» Палестины

Московский Комсомолец15:48

США обнародовали план по развитию Палестины

RT на русском12:50

«Мир и процветание»: США раскрыли план развития Палестины

News.ru14:23

США поделились «планом процветания» Палестины

Вести.Ru13:54

США обнародовали план по «процветанию» Палестины

РИА Новости14:35
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Гаджеты

Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC9

Обновлено в 14:00
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Политика

Порошенко заявил об отсутствии уголовных дел против него

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится каждым уголовным делом, которое открыто «по факту» в отношении него, передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 08:27
Происшествия

На Волге загорелся следовавший из Москвы теплоход

Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика

Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено в 10:16
Гаджеты

В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Футбол

Менди лайкнул пост про Васкеса, а затем извинился

Француз лайкнул твит с призывом ухода из стана "сливочных" полузащитника Лукаса Васкеса, а затем извинился за слабый испанский язык.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Общество

Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 17:27
Происшествия

Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.
Обновлено в 16:31
Политика

В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова

Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Общество

Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России

Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Спорт

Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр

Сборная России завершила второй соревновательный день Европейских игр 2019 года вМинске на первом месте в медальном зачете, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:28
Единоборства

Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга

Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Здоровье

Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Общество

Breitbart (США): опросы скрывают неприятие обществом идеологии трансгендерности (Breitbart)

Голоса 1 тысячи 295 участников опроса распределились на 49% и 51%, соответственно.
Обновлено в 17:51
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Футбол

Сборные Гвинеи и Мадагаскара сыграли вничью

Футболисты сборной Гвинеи в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сыграли вничью с командой Мадагаскара.
Обновлено в 17:54
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
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