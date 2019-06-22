Экономика
США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском 12:50
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:17, Вашингтон
Гаджеты
Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC9
Обновлено в 14:00
Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Политика
Порошенко заявил об отсутствии уголовных дел против него
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится каждым уголовным делом, которое открыто «по факту» в отношении него, передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 08:27
Происшествия
На Волге загорелся следовавший из Москвы теплоход
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено в 10:16
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Футбол
Менди лайкнул пост про Васкеса, а затем извинился
Француз лайкнул твит с призывом ухода из стана "сливочных" полузащитника Лукаса Васкеса, а затем извинился за слабый испанский язык.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Общество
Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 17:27
Происшествия
Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.
Обновлено в 16:31
Политика
В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова
Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Общество
Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России
Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр
Сборная России завершила второй соревновательный день Европейских игр 2019 года вМинске на первом месте в медальном зачете, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:28
Единоборства
Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга
Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Здоровье
Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?
В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Общество
Breitbart (США): опросы скрывают неприятие обществом идеологии трансгендерности (Breitbart)
Голоса 1 тысячи 295 участников опроса распределились на 49% и 51%, соответственно.
Обновлено в 17:51
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Футбол
Сборные Гвинеи и Мадагаскара сыграли вничью
Футболисты сборной Гвинеи в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сыграли вничью с командой Мадагаскара.
Обновлено в 17:54
Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41