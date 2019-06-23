США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском вчера в 12:50

США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе.

с чего всё началось

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.

Происшествия Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.

Общество В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.

Футбол Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии Как сообщает Sport24, 22-летний футболист 24 июня присоединится к команде в Австрии для подготовки к новому сезону.

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Шоу-бизнес Старшая дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца: новая жизнь Инги 28-летняя дочь известного российского певца и композитора Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.

Политика Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.

Происшествия В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.

Шоу-бизнес Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.

Энергетика Новый немецкий нефтяной гигант нацелен на работу с Россией Фото: Twitter – Г-н Мерен, вы возглавили Wintershall Dea, образовавшуюся в результате слияния двух немецких компаний.

Происшествия Россиянин напал на бригаду скорой помощи Врачи приехали на вызов из-за драки пьяных мужчин, но они решили напасть и на них. Избиение прекратил водитель машины скорой помощи.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Политика Ким Чен Ын получил от Трампа письмо с интересным содержанием Лидер КНДР получил письмо от президента США Дональда Трампа. Ким Чен Ын, ознакомившись с содержанием послания, назвал его отличным.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Политика В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».

Происшествия В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.

Шоу-бизнес Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.

Происшествия Российская певица погибла на Волге В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.