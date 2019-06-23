Экономика
США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском вчера в 12:50
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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с чего всё началось
США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе.РИА Новостивчера в 14:35
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Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна
Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.
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Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду
Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
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Фото: Twitter – Г-н Мерен, вы возглавили Wintershall Dea, образовавшуюся в результате слияния двух немецких компаний.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
Россиянин напал на бригаду скорой помощи
Врачи приехали на вызов из-за драки пьяных мужчин, но они решили напасть и на них. Избиение прекратил водитель машины скорой помощи.
Обновлено в 09:41
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика
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Лидер КНДР получил письмо от президента США Дональда Трампа. Ким Чен Ын, ознакомившись с содержанием послания, назвал его отличным.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
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Обновлено в 12:16
Происшествия
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
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Обновлено в 14:23
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Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
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Американские самолеты полетали у берегов Крыма
Обновлено в 15:37
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Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
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Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40