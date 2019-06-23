Экономика

США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском вчера в 12:50

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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США обнародовали план по «процветанию» Палестины

США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе.
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США обнародовали план по развитию Палестины

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Спорт

Валуев опроверг слухи о раке мозга

Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна

Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:12
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Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

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В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция

В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.
Обновлено в 15:14
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В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

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Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии

Как сообщает Sport24, 22-летний футболист 24 июня присоединится к команде в Австрии для подготовки к новому сезону.
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Грузия начала искать замену российским туристам

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Обновлено в 11:20
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
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Старшая дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца: новая жизнь Инги

28-летняя дочь известного российского певца и композитора Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 07:22
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Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве

Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Кай Метов: «Иногда мне дарят продукты»

Обновлено в 14:00
Политика

Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке

О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками

Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Политика

Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал

Обновлено в 06:01
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Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду

Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
Обновлено в 12:56
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Новый немецкий нефтяной гигант нацелен на работу с Россией

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Обновлено вчера в 05:53
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Россиянин напал на бригаду скорой помощи

Врачи приехали на вызов из-за драки пьяных мужчин, но они решили напасть и на них. Избиение прекратил водитель машины скорой помощи.
Обновлено в 09:41
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика

Ким Чен Ын получил от Трампа письмо с интересным содержанием

Лидер КНДР получил письмо от президента США Дональда Трампа. Ким Чен Ын, ознакомившись с содержанием послания, назвал его отличным.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км

Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни

Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Здоровье

Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Американские самолеты полетали у берегов Крыма

Обновлено в 15:37
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Общество

Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
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