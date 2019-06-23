Экономика

США обнародовали план по развитию ПалестиныRT на русском вчера в 12:50

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.
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США обнародовали план по «процветанию» Палестины

США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе.
РИА Новостивчера в 14:35

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Израиль пообещал честно рассмотреть сделку Трампа по Палестине

Известия13:58

Белый дом обнародовал план «процветания» Палестины

Комсомольская правдавчера в 21:12

США обнародовали план по развитию Палестины

RT на русскомвчера в 12:50

США обнародовали план по «процветанию» Палестины

РИА Новостивчера в 14:35

«Мир и процветание»: США раскрыли план развития Палестины

News.ruвчера в 14:23

США поделились «планом процветания» Палестины

Вести.Ruвчера в 13:54

США показали свой план по «процветанию» Палестины

Московский Комсомолецвчера в 15:48
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:18, Вашингтон
Политика

Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию

Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Футбол

В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ

Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Посмотрите, как в Киеве прошел ЛГБТ-парад «Марш равенства»

23 июня в центре Киева прошел «Марш равенства КиевПрайд 2019» в поддержку ЛГБТ-сообщества, который в общей сложности длился около 40 минут, пишет украинское издание «Страна».
Обновлено в 06:18
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

Обновлено в 13:10
Здоровье

Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

Обновлено в 12:42
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 04:37
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Футбол

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR

Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.
Обновлено в 13:43
Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Авто

Volkswagen показал фургон для перевозки преступников

Семейство автомобилей Volkswagen Transporter нынешнего поколения пополнилось специальным фургоном для перевозки преступников.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км

Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».
Обновлено в 12:16
Политика

Либеральные провокаторы требуют освободить террористов и экстремистов

Сам журналист уже давно открестился от всех выступлений в его "защиту", тем не менее оппозиция продолжает спекулировать на теме Голунова.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Футбол

«Барселона» интересуется хавбеком «Реала Сосьедад» Мерино

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад» Микелю Мерино, утверждает Noticias de Gipuzkoa.
Обновлено в 12:54
Театры

Балет Большого театра выступит с гастролями в Австралии

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову, на выступление труппа отправилась днем ранее, однако путь до Австралии (даже самый быстрый) занимает не менее суток.
Обновлено в 04:15
Автоспорт

Риккардо дважды оштрафован и потерял все очки

После длительного разбирательства стюарды Гран При Франции приняли решение оштрафовать Даниэля Риккардо за события на последнем круге гонки, причём дважды.
Обновлено в 13:51
Футбол

Неймар пообещал вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30
Гаджеты

Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше

Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения ракеты для Ми-28НМ

Канал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой управляемой ракеты для ударного вертолета Ми-28НМ, которая считается «убийцей» танков.
Обновлено в 06:14
Политика

В Тбилиси перед зданием парламента возобновилась акция протеста

Обновлено в 13:31
Общество

Алексей Песошин открыл Сабантуй в Казани

Сабантуй открыл председатель правительства Тстарстана Алексей Песошин.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика

Грузинские кафе повысили цены для россиян

В заявлении «Езо» сказано, что решение о повышении цен на 20% для россиян было принято после того, как власти РФ наложили туристическое эмбарго Грузии.
Обновлено в 02:54
Общество

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете

Похоже, Лариса Гузеев решила тщательно поработать над внешностью.
Обновлено в 10:00
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
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Историческая область на Ближнем Востоке. Границы области примерно охватывают территорию современных сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иордан, Иордании, части как Ливана, так и Сирии, от Сидона на побережье Средиземного моря до Дамаска в северной её части, и от Рафиаха до залива Акаба - на юге. Синайский полуостров, как правило, считается отдельной географической зоной.
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