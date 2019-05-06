США обеспокоились претензиями России на международные воды в АрктикеВзгляд.ру 09:55

Вашингтон встревожился «претензиями» России на международные воды в Арктике, сказал госсекретарь США Майк Помпео. Штаты беспокоят планы Москвы по соединению Северного морского пути с китайским «Морским шелковым путем», передает РИА «Новости».

США обеспокоились претензиями России на международные воды в Арктике

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