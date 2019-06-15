Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в СиньцзянRT на русском вчера в 19:35
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
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США выступили против визита замгенсека ООН Владимира Воронкова в китайский Синьцзян
Эхо Москвывчера в 20:19
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