Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в СиньцзянRT на русском вчера в 19:35
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
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США выступили против визита замгенсека ООН Владимира Воронкова в китайский Синьцзян
Эхо Москвывчера в 20:19
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Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
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Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
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Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
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На северо-востоке Москвы у пенсионера украли более 4 млн рублей
Неизвестный обокрал пенсионера на Угличской улице на северо-востоке Москвы, забрав из его квартиры более 4 млн рублей.
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Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу, день общеправославного поминовения усопших, сообщает РИА Новости.
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В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
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Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!
В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
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Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
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Божович намерен получить российское гражданство
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.
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Происшествия
Старший сын Соколова дал показания по делу об убийстве своей матери
Старший сын бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Максим дал показания по делу об убийстве своей матери, Ирины, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил Титов
Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.
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Гаджеты
Качественные изображения iPhone XR 2019
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) несколько минут назад на своей страничке в Twitter опубликовал качественные рендеры смартфона iPhone XR 2019 в прозрачном чехле.
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Футбол
Бывший физиотерапевт «Реала» и «Ливерпуля» перешел в «Зенит»
В 2013 году Ледесма перешел в московский «Локомотив», а весной 2015-го присоединился к тренерскому штабу Леонида Слуцкого во время подготовки к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено вчера в 15:00
Кино
Опубликовано видео сравнения кадров сериала «Чернобыль» с документальной хроникой
YouTube-канал Thomas Flight опубликовал видео, сравнивающее кадры из фильма с документальной хроникой.
Обновлено в 03:15
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рождения
Китайскому лидеру исполнилось 66 лет 15 июня Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Культура
Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Виктории Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.
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Шоу-бизнес
Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку
Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия своей старшей дочери Маруси.
Обновлено вчера в 13:24
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
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Авто
Названы топ-10 марок авто, к которым относятся как к средству передвижения
Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Airbus в аэропорту Краснодара задел хвостом полосу при посадке
Пассажирский авиалайнер Airbus A319, летевший из московского аэропорта Домодедово, во время второго захода на взлетно-посадочную полосу аэропорта Краснодара Пашковский задел хвостом землю.
Обновлено в 03:44
Авто
Двигатели для экспорта в Японию начали выпускать в Приморье
Завод во Владивостоке компании "Мазда Соллерс" запускает серийное производство двигателей Mazda SkyActiv-G.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Обновлено вчера в 07:27
Финансы
ЦБ может еще раз снизить ключевую ставку
В дальнейшем ЦБ рассчитывает на установление инфляции в рамках 4%. Положительный прогноз позволил уменьшить ключевую ставку до 7,5% годовых.
Обновлено вчера в 08:49