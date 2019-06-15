Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в СиньцзянRT на русском вчера в 19:35
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
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США выступили против визита замгенсека ООН Владимира Воронкова в китайский Синьцзян
Эхо Москвывчера в 20:19
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Политика
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МАК рассказал, как SSJ 100 разбился в Шереметьево Вчера Межгосударственный авиакомитет (МАК) опубликовал предварительный отчет технической комиссии о причинах недавней катастрофы SSJ 100 «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек.
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Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
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Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции.
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Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
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Политика
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Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
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