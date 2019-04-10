Политика
США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»RT на русском 18:34
В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода "Северный поток — 2". Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.
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Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода. Мы работаем с ними над тем, чтобы найти способ обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину.
— Майк Помпео, американский политикИА Новороссия 14:09
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Экономика
Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматах
ФАС России и Банк России выпустили совместное письмо от 29 марта 2019 года № АК/25611/19 N ИН-06-52/29, в котором дали рекомендации по раскрытию информации о размере вознаграждения, взимаемого с физических лиц банками и платежными агентами при оказании услуг с использованием банкоматов/платежных терминалов.
Обновлено вчера в 03:59
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено в 22:13
Шоу-бизнес
34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа
34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа Стоит отметить, что Юлия Пересильд ярый сторонник естественности.
Обновлено в 07:08
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег
Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено в 10:36
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено в 19:53
Футбол
Гюндоган: «Разобрали бы „Тоттенхэм“ на части, забей Агуэро пенальти»
Если бы "Ман Сити" реализовал одиннадцатиметровый, то мы бы разобрали "Тоттенхэм" на части.
Обновлено в 10:02
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Общество
Трамп в десятый раз станет дедушкой
Президент США Дональд Трамп в августе текущего года в десятый раз станет дедушкой - сын главы государства Эрик и его супруга Лара снова ждут малыша.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание
Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, который первым из британских таблоидов опубликовал статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено в 22:44
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Общество
Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение
ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.
Обновлено в 13:00
Авто
Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено в 06:02
Общество
Прокуратура Якутии обнаружила свыше 600 нарушений в организации питания детей
«Всего прокурорами городов и районов в ходе проверки выявлено свыше 600 нарушений законодательства в сфере организации питания детей, в целях устранения которых принято 275 мер реагирования», - утверждают в ведомстве.
Обновлено в 22:35
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
Обновленный пикап Isuzu D-Max показали на выставке в Москве.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов
Сообщается, что в результате происшествия пропали без вести шесть человек.
Обновлено в 22:11
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung бегут на Google Pixel 3 и OnePlus 6T
Как оказалось, более половины (51%) покупателей смартфонов Google Pixel 3 до этого пользовались смартфонами Samsung.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 18:23
Транспорт
Текслер обсудит проблемы транспорта Челябинска во время выезда
Напомним, что 4 апреля на встрече с представителями СМИ врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер анонсировал совещание с представителями администрации Челябинска, на котором обсудят общественный транспорт в городе.
Обновлено в 06:49
Космос
Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.
Обновлено в 19:54
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Футбол
Экс-игрок «Барселоны» рассказал о конфликте с Гвардиолой из-за Месси
По информации beIN SPORTS, у камерунского нападающего и испанского специалиста был разный взгляд на то, кто должен быть ключевым атакующим игроком.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Наука
Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры
Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено в 11:57