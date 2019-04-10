Политика

США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»RT на русском 18:34

В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода "Северный поток — 2". Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.
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Майк Помпео
Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода. Мы работаем с ними над тем, чтобы найти способ обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину.
— Майк Помпео, американский политикИА Новороссия 14:09

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США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

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«Северный поток - 2» не остановить, признали в Госдепе США

Газета.Ru15:35

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ТАСС11:40

США признали неудачу в попытках уговорить Европу свернуть «Северный поток — 2»

Говорит Москва12:15
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