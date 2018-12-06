Армия и оружие

США не рассматривают военный ответ на инцидент в Керченском проливе
Коммерсантъ
17:27

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали украинские суда за нарушение госграницы, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке газеты Washington Post.
Коммерсантъ17:27
Джозеф Данфорд
Сейчас не идет обсуждений военного измерения ответа на инцидент. Однако международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельЕвразия Daily 17:29
с чего всё началось
Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил на дискуссионной площадке газеты The Washington Post
, что Соединенные Штаты не намерены отвечать военными действиями на инцидент в Керченском проливе.
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