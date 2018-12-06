с чего всё началось

Сейчас не идет обсуждений военного измерения ответа на инцидент. Однако международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности.

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали украинские суда за нарушение госграницы, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке газеты Washington Post.

США не рассматривают военный ответ на инцидент в Керченском проливе

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали об активности иностранной разведки за неделю За прошедшую неделю 15 летательных аппаратов иностранных государств вели разведку вблизи границ России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest назвал создание общеевропейской армии «катастрофой» Американское аналитическое издание The National Interest, специализирующееся на военно-политической тематике, оценило идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.

Армия и оружие Армия и оружие Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы ВМФ РФ Ракетный эсминец ВМС США "Маккэмпбелл" демонстративно прошел мимо залива Петра Великого рядом с Владивостоком и где находится главная база ВМФ России в Тихом океане.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает десантные войска к границам с Россией Подразделения десантно-штурмовых войск Украины и технику передислоцируют на наиболее опасные направления, для того, чтобы в случае чего, немедленно остановить врага.

Армия и оружие Армия и оружие С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров

Армия и оружие Армия и оружие ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля.

Армия и оружие Армия и оружие Су-57 получит новую гиперзвуковую ракету В настоящее время в Воздушно-космических силах РФ несут опытное боевое дежурство истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Армия и оружие Армия и оружие В Севастополь направлен новый корабль с «Калибрами» на борту Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Орехово-Зуево» осуществляет переход в Севастополь из Новороссийска, где прошёл последние государственные испытания.

Армия и оружие Армия и оружие Британия выделит ещё £400 млн на атомные подлодки Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.

Армия и оружие Армия и оружие Маневры стоящих на вооружении Т-34 показали на видео На телевидении вышла передача про состоящие на вооружении в Лаосе советские танки Т-34-85.

Армия и оружие Армия и оружие «Калашников» представил арктический беспилотник Пресс-служба концерна «Калашников» сообщает, что в рамках VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» состоялась презентация нового беспилотного авиационного комплекса ZALA Arctic, который сможет работать в тяжелых условиях Крайнего Севера.

Армия и оружие Армия и оружие Возле Калининграда может появиться военная база США

Армия и оружие Армия и оружие Бронемобиль «Тигр-2» получил новейшее оснащение Многообещающий бронемобиль «Тигр-2» будет оснащен усиленной броней и новейшими агрегатами, об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на деректора «Военно-промышленной компании» Александра Красовицкого.

Армия и оружие Армия и оружие КНДР нарушает международный договор о денуклеаризации КНДР нарушает международный договор о денуклеаризации. Доказательства получены с помощью спутниковых снимков, которые обнародовали на CNN.