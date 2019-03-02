Армия и оружие

США отказались пропустить колонну для помощи беженцам в СирииLenta.ru вчера в 15:13

США отказались пропустить сирийские транспортные колонны, отправленные за беженцами в лагерь Рукбан. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике Сергей Соломатин, передает в субботу, 2 марта, ТАСС.
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Михаил Мизинцев
Люди продолжают гибнуть из-за переохлаждений, антисанитарии, кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, отсутствия элементарной медицинской помощи, продуктов питания и топлива.
— Михаил Мизинцев, российский военачальникРИА Новости 01 марта в 03:02
с чего всё началось

Сирия и РФ заявили, что США не дают беженцам выйти из «Эр-Рукбана»: как американцы вербуют их в ИГИЛ

Российский и сирийский межведомственные координационные штабы по возвращению и распределению беженцев выступили с заявлением о готовности направить колонны транспорта в лагерь «Эр-Рукбан» для эвакуации сирийских граждан в родные места.
ФАН01 марта в 04:42

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 марта

Интерфаксвчера в 23:43

США препятствуют вывозу беженцев из лагеря «Рукбан»

РЕН ТВвчера в 14:03

США препятствуют эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Вести.Ruвчера в 17:27

США отказались пропустить колонны, направленные за беженцами в Сирии

ТАССвчера в 14:52

США не пропустили конвой для вывоза беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Красная веснавчера в 22:40

Минобороны обвинило США в препятствовании вывозу сирийских беженцев

РБКвчера в 15:58

США отказались пропустить колонны с беженцами из лагеря «Рукбан»

РИА Новостивчера в 14:03
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Спорт

Лыжница Жамбалова завоевала первое золото Универсиады-2019

Обновлено вчера в 23:03
Политика

Соратника убитого главы ДНР задержали в Ростове-на-Дону

Экс-министр финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину

Сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в прошлом году после отравления в Эймсбери, Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просит его передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

Угроза взрыва на борту самолёта в Кемерове не подтвердилась

Обновлено вчера в 22:49
Политика

Украинские националисты потребовали посадить Порошенко в тюрьму

Обновлено вчера в 15:38
Культура

Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Названа возможная причина досрочного завершения саммита США и КНДР

Саммит США и Северной Кореи во Вьетнаме завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный ядерный завод.
Обновлено в 00:51
Политика

Times: евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС

Евроскептики-консерваторы в лице European Research Group (ERG, группы тори во главе со сторонником "жесткого" Brexit Джейкобом Рисом-Моггом) выдвинули британскому премьер-министру Терезе Мэй условия, которые она должна соблюсти для того, чтобы заручиться их поддержкой на голосовании в парламенте по одобрению сделки с Брюсселем о выходе Британии из ЕС.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Певица Валерия удалила публикацию в Instagram о Зеленском из-за споров

Российская певица Валерия рассказала, что приняла решение удалить публикацию о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском в своём Instagram из-за споров, возникших между её подписчиками.
Обновлено вчера в 23:52
Единоборства

Усман победил Вудли и получил титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Обновлено в 00:44
Армия и оружие

США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения

Соединенные Штаты и Республика Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Transparency International: Украина может потерять безвиз с Евросоюзом

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине потерей безвизового режима со странами Европейского союза, а также заморозкой финансовой помощи от Международного валютного фонда в том случае, если украинская власть не восстановит уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Причиной ЧП с самолетом в Пулково стала непогода

Самолет "Узбекских авиалиний", который выполнял рейс Ташкент – Санкт-Петербург, мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Пулково из-за плохих погодных условий.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол

«Барселона» обыграла на выезде «Реал»

Обновлено вчера в 23:17
Политика

Гуаидо назвал дату возвращения в Венесуэлу

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо рассказал, когда намерен вернуться на родину.
Обновлено вчера в 20:06
Политика

Немецкие СМИ рассказали о новой «угрозе» от «Северного потока — 2»

Газета опросила ряд немецких политиков после недавнего интервью министра энергетики России Александра Новака "Газете.Ru", в котором он в очередной раз заявил о намерении Москвы сохранить транзит голубого топлива через Украину, однако признал, что Киеву необходимо модернизировать свою ГТС.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток

Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:57
Политика

В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине

Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

В Черногории тысячи людей вышли на митинг против президента страны

Тысячи человек вышли на митинг протеста в столице Черногории Подгорице в субботу.
Обновлено в 00:12
Происшествия

На Уралмаше прорвало трубу с горячей водой

К счастью, в жилых домах тепло не отключили, однако, температура воды снизилась до 50 С.
Обновлено в 00:20
Кино

BBC бойкотировала песни Майкла Джексона из-за скандального фильма

Обновлено вчера в 23:51
Спорт

Фигуристка из ОАЭ назвала Медведеву любимой спортсменкой

Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

США восхитились новейшим российским пулеметом

Российский пулемет РПК-16 заинтересовал американских военных, которые посчитали новейшее оружие «пулеметом 21 века».
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В Москве задержали участников акции в поддержку Азата Мифтахова

У главного здания МГУ в Москве задержали троих человек, которые участвовали в акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова.
Обновлено вчера в 08:37
Кино

Спилберг хочет запретить выдвигать фильмы Netflix на «Оскара»

Американский режиссер Стивен Спилберг намерен предложить изменения в правилах Американской киноакадемии, которые запретили бы фильмам от Netflix и других стриминговых сервисов участвовать в конкурсе на "Оскара".
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне

Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

В Греции по запросу Украины задержан россиянин

Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено вчера в 11:25
Шоу-бизнес

Бывшая жена экс-депутата назвала слова о нищебродах «заказом»

Илона Столье, бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина, объявила, что не говорила ничего о нищебродах в ресторанах.
Обновлено вчера в 07:33
Космос

Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео внутри корабля

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

WWF назвал нелегальную торговлю животными причиной исчезновения видов

Судьба животных пока не решена, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 00:28
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