США не исключили введения новых тарифов на товары из ЕСКоммерсантъ вчера в 21:48

Власти США пригрозили ввести тарифы на европейские товары в качестве контрмеры. Так Вашингтон готовится отреагировать на субсидирование компании Airbus странами ЕС.

США не исключили введения новых тарифов на товары из ЕС

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