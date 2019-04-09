Политика
США не исключили введения новых тарифов на товары из ЕСКоммерсантъ вчера в 21:48
Власти США пригрозили ввести тарифы на европейские товары в качестве контрмеры. Так Вашингтон готовится отреагировать на субсидирование компании Airbus странами ЕС.
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В Вашингтоне изучают возможность введения новых пошлин на товары из ЕС
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Происшествия
Пожар произошел в жилом доме во Владимирской области
Деревянный жилой дом загорелся в поселке Горка во Владимирской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:48
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
Обновлено вчера в 01:16
Общество
Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд заменил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.
Обновлено вчера в 22:36
Транспорт
Работы на закрытых станциях фиолетовой ветки завершены
Обновлено в 01:10
Происшествия
Хабаровский экс-губернатор Ишаев возместил ущерб в 5,7 млн рублей
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 5,7 млн рублей, заявил его адвокат Павел Зайцев.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами
"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Лидер Rammstein ответил на вопрос о романе с Лободой
Обновлено в 00:59
Культура
В Твери пройдет театральный фестиваль «Играем вместе»
Центральными площадками станут Тверской театр юного зрителя и Императорский дворец. Фестиваль будет проходить с 12 по 14 апреля.
Обновлено вчера в 20:25
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Общество
В России могут ввести норму учебной нагрузки для школьников
Роспотребнадзору предложено разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников.
Обновлено вчера в 02:20
Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
В Екатеринбурге в результате ДТП погиб мотоциклист
8 апреля вечером в Екатеринбурге на улице Челюскинцев недалеко от железнодорожного вокзала произошло ДТП с участием мотоциклиста.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
В Китае десять человек попали под лавину
Сход снежной лавины произошел накануне в горной местности городского округа Чанцзи Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая, в результате чего в ловушке оказались 10 человек.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Кикабидзе не приедет на похороны Данелии
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana
Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
При взрыве в Афганистане погибли четверо американских военных
В результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме погибло четверо американцев, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 05:56
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая не держит зла на разлучницу
Трудно поверить, но Алена Хмельницкая, которую Тигран Кеосаян оставил ради журналистки Маргариты Симоньян, не только не держит на соперницу зла, но и искренне дружит с ней, не скрывая своего теплого отношения и симпатии.
Обновлено вчера в 03:27
Авто
Внедорожник-купе Haval F7x за миллион рублей выйдет на рынок 12 апреля
Компания Great Wall объявила дату старта продаж нового кросс-купе Haval F7x. Новинку можно будет заказать 12 апреля текущего года.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
В Великобритании собака откопала кость древнего носорога
Палеонтолог научил свою собаку находить кости, и четырехлетняя гончая Кристал нашла эту часть древнего носорога, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Суд арестовал главу крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
В пятницу, 5 апреля, суд арестовал на два месяца Антона Самойлова — генерального директора АО «Вагонная ремонтная компания-2», крупнейшего подрядчика РЖД.
Обновлено вчера в 14:31