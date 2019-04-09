США не исключили введения новых тарифов на товары из ЕСКоммерсантъ вчера в 21:48

Власти США пригрозили ввести тарифы на европейские товары в качестве контрмеры. Так Вашингтон готовится отреагировать на субсидирование компании Airbus странами ЕС.

США не исключили введения новых тарифов на товары из ЕС

Экономика ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям Нефтекомпания может купить "Аммоний" за $1 млрд Как стало известно "Ъ", на находящийся на грани банкротства АО "Аммоний" (Татарстан) осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко и ЛУКОЙЛ.

Общество В России может быть введен налог на весельные лодки Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.

Армия и оружие Россия изготовила второй полковой комплект С-400 для Китая Российские оборонно-промышленные предприятия изготовили для Китая второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Путешествия Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.

Путешествия Составлен рейтинг популярных городов для путешествий с детьми в мае Рейтинг самых популярных городов для путешествий россиян с детьми на майские праздники возглавил Санкт-Петербург, где средняя стоимость аренды жилья составляет 3,1 тысячи рублей в сутки, сообщает Tvil.ru.

Общество В Екатеринбурге начали сносить завод ЖБИ ради жилой застройки Территорию завода ЖБИ в Екатеринбурге начали готовить к жилой застройке.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.

Происшествия В Челябинске в районе плотины иномарка насмерть сбила пешехода По улице Худякова в направлении Тополиной аллеи автомобиль KIA насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Политика Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.

Армия и оружие В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров» В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.

Общество В приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Сбербанк предупредил пользователей о затруднениях в работе приложения «Сбербанк Онлайн».

Футбол Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

Экономика Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.

Здоровье Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.

Происшествия Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Авто В России выросла доля рынка отечественных авто Специалисты отмечают, что в марте продажи отечественных авто выросли на 8,6%, а весь рынок увеличился на 1,8%. Лидером по продажам в первом весеннем месяце удерживает Lada — 33,8 тысячи единиц, что на 10% больше.

Экономика «ТехЦветмет» готова инвестировать в месторождения никеля в Венесуэле Российская компания "ТехЦветмет", реализующая проекты на Кубе и в Гватемале, готова инвестировать в месторождение Loma de Niquel в Венесуэле, сообщил в Twitter министр развития экологической горнорудной промышленности Венесуэлы Виктор Кано.

Экономика Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4 Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси в 2018 году составила $1 и 40 центов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Политика Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".

Наука Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков Оказалось, что при определенной скорости в основании этих потоков возникает разреженный воздушный слой, работающий как воздушная подушка.

Футбол Головин: «Чалов точно собирается в Европу» Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.