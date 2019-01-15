Политика

США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
РИА Новости
08:58

США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
РИА Новости08:58
Сергей Рябков
Это касается использования ракет-мишеней, урегулирования проблемы ударных беспилотников и ситуации с возможным применением пусковых установок Mk-41 на суше в Европе для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет, а возможно, и баллистических ударных средств.
— Сергей Рябков, российский дипломатRT на русском 11:43
с чего всё началось
"Встреча была разочаровывающей, так как ясно, что Россия продолжает нарушать Договор и не была готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и проверяемому выполнению", – пояснила
 Томпсон, которая участвовала в дискуссии.
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